Ильхам Алиев выразил соболезнования Дональду Трампу в связи с крушением самолета

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования американскому президенту Дональду Трампу в связи с авиакатастрофой, которая произошла неподалеку от Вашингтона.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев направил американскому коллеге Дональду Трампу письмо с соболезнованиями в связи с крушением пассажирского самолета, столкнувшегося с военным вертолетом под Вашингтоном.

"Крайне опечалены известием о гибели большого числа людей в результате столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом вблизи города Вашингтон"

– Ильхам Алиев

Глава государства подчеркнул, что в связи с авиакатастрофой он с глубокой скорбью, от своего имени и от имени народа своей страны, выражает соболезнования Трампу, родным и близким жертв, дружественному американскому народу.

Напомним, вертолет Blackhawk Сухопутных войск США и самолет Bombardier CRJ700, совершавший рейс из города Уичито (Канзас), столкнулись в 5.00 мск в Вашингтоне. От удара воздушное судно развалилось на две части и упало в реку Потомак.

На момент аварии в лайнере было 64 человека: 60 пассажиров и 4 членов экипажа. В вертолете летели минимум трое военных. Информации о выживших до сих пор нет.