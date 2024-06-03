В Вашингтоне потерпел крушение пассажирский самолет

Военный вертолет столкнулся с гражданским самолетом возле аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне, воздушная гавань приостановила полеты, есть жертвы, работают представители экстренных служб, сообщил в соцсети X аэропорт.

Как сообщило Федеральное управление гражданской авиации США, в небе над столицей США Вашингтоном столкнулись пассажирский самолет Bombardier, летевший из Канзаса, и военный вертолет Sikorsky, самолет после столкновения рухнул в реку Потомак, число жертв может составлять до 70 человек, президенту США Дональду Трампу доложено о случившемся, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире канала Fox News.

"Могу подтвердить, что Трампу доложено об этой ситуации. Похоже на то, что военный вертолет столкнулся с региональным самолетом в аэропорту имени Рейгана"

- Каролин Левит

Подробности авиакатастрофы не сообщаются, на месте падения авиалайнера работают пожарные суда и представители экстренных служб, передает РИА Новости.

Все взлеты и посадки в авиагавани приостановлены. Терминал аэропорта остается открытым. Информация о происшествии будет обновляться, – говорится в заявлении администрации аэропорта.