Россиянам настоятельно рекомендуют оформлять страховку перед выездом за границу

Министерство иностранных дел России рекомендует туристам, выезжающим за границу, перед поездкой оформлять медицинскую страховку.
«Однако настоятельно рекомендуется приобрести медицинскую страховку в любом случае, даже если она не требуется по правилам государства въезда. Отсутствие полиса может обернуться крупными расходами при возникновении необходимости получения срочной медицинской помощи за рубежом»
– консульский департамент МИД РФ
Если россиянину за границей требуется медицинская помощь, то в отсутствии страховки, он сам несет все расходы на лечение за границей, а также, при необходимости, за эвакуацию.
Медстраховка минимально должна быть на сумму, эквивалентную 2 млн рублей, если принимающая страна не предъявляет других требований к страховке. Важно оформлять полис на срок всей поездки с запасом в несколько дней.