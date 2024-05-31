Вестник Кавказа

Россиянам настоятельно рекомендуют оформлять страховку перед выездом за границу

Россиянам настоятельно рекомендуют оформлять страховку перед выездом за границу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МИД России призвал россиян взять за правило всегда оформлять медицинскую страховку при поездках за границу. Сейчас страховой полис для туристов обязателен только в некоторых странах.

Министерство иностранных дел России рекомендует туристам, выезжающим за границу, перед поездкой оформлять медицинскую страховку.

«Однако настоятельно рекомендуется приобрести медицинскую страховку в любом случае, даже если она не требуется по правилам государства въезда. Отсутствие полиса может обернуться крупными расходами при возникновении необходимости получения срочной медицинской помощи за рубежом»

– консульский департамент МИД РФ

Если россиянину за границей требуется медицинская помощь, то в отсутствии страховки, он сам несет все расходы на лечение за границей, а также, при необходимости, за эвакуацию.

Медстраховка минимально должна быть на сумму, эквивалентную 2 млн рублей, если принимающая страна не предъявляет других требований к страховке. Важно оформлять полис на срок всей поездки с запасом в несколько дней.

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