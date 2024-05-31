Россиянам настоятельно рекомендуют оформлять страховку перед выездом за границу

МИД России призвал россиян взять за правило всегда оформлять медицинскую страховку при поездках за границу. Сейчас страховой полис для туристов обязателен только в некоторых странах.

Министерство иностранных дел России рекомендует туристам, выезжающим за границу, перед поездкой оформлять медицинскую страховку.

«Однако настоятельно рекомендуется приобрести медицинскую страховку в любом случае, даже если она не требуется по правилам государства въезда. Отсутствие полиса может обернуться крупными расходами при возникновении необходимости получения срочной медицинской помощи за рубежом»

– консульский департамент МИД РФ

Если россиянину за границей требуется медицинская помощь, то в отсутствии страховки, он сам несет все расходы на лечение за границей, а также, при необходимости, за эвакуацию.

Медстраховка минимально должна быть на сумму, эквивалентную 2 млн рублей, если принимающая страна не предъявляет других требований к страховке. Важно оформлять полис на срок всей поездки с запасом в несколько дней.