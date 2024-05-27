Вестник Кавказа

Грузия не будет вводить обязательную медстраховку для туристов

Грузия не будет вводить обязательную медстраховку для туристов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Для того, чтобы посетить Грузию, не нужно оформлять медстраховку. Республика перенесла введение обязательного страхования туристов на два года.

Власти Грузии решили отсрочить внедрение обязательной медстраховки для путешественников, который приезжают в республику. Информацию об этом озвучили в пресс-службе Национальной администрации туризма Минэкономики страны.

Уточняется, что новые условия вступят в силу в начале 2026 года.

"Да, действительно, ввод обязательной страховки для туристов был отложен до 1 января 2026 года. Обязательная страховка должна была быть задействована 1 июня 2024 года"

– Национальная администрация туризма

Причина переноса нововведения не сообщается. По данным местных СМИ, грузинская сторона не успела решить ряд технических вопросов. В частности, не был подписан договор со страховыми организациями о цене услуг.

 

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