Грузия 2024 – какие документы нужны для въезда из России?

Летом 2024 года в Грузии изменились требования к документам иностранных туристов. С 1 июня у туристов обязательно должна иметься медицинская страховка. Какие еще документы нужны, чтобы въехать в этому году в Грузию из России?

Правила въезда иностранных туристов меняются в Грузии. Что нужно знать туристу, отправляющемуся летом 2024 года на отдых в Грузию, и какие документы взять с собой, если едешь в Грузию на машине? Список документов для россиян.

Как добраться в Грузию?

В прошлом году между Россией и Грузией возобновилось прямое авиасообщение, поэтому самый быстрый и удобный способ попасть в Грузию - самолет. В 2024 году рейсы есть в Тбилиси, Батуми, Кутаиси. Авиасообщение имеется не только с Москвой, но и такими российскими городами, как Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Минводы, Самара, Казань. Прямые рейсы выполняют как российские, так и грузинские авиакомпании.

Многие едут в Грузию на машине, это обходится дешевле, чем перелет, особенно если на отдых едет вся семья. На дорогу уйдет больше суток, а на границе на Верхнем Ларсе нередко стоят огромные очереди. Расстояние от Москвы до Батуми составляет около 2300 км.

Есть и третий вариант: сначала нужно добраться до Владикавказа, сделать это можно самолетом или поездом, затем наземно пересечь границу с Грузией - на автомобиле или автобусе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Въезд в Грузию через Абхазию невозможен, так что российско-грузинскую границу все, и туристы, и грузоперевозчики, пересекают в одном месте, через КПП Верхний Ларс на Военно-Грузинской дороге в Северной Осетии.

Паспорт и виза в Грузию

В Грузии гражданин РФ может непрерывно находиться 1 год. Если после этого пересечь границу, то можно снова въехать еще на год. Тем, кто остается в стране более года, необходимо оформлять ВНЖ.

Российским туристам в Грузии не нужна виза, въезд осуществляется по заграничному паспорту. Въехать по внутреннему российскому паспорту в Грузию нельзя.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Грузию могут не пустить, если в загранпаспорте имеется отметка о посещении Абхазии.

Документы на ребенка

Чтобы отправиться в Грузию на отдых с ребенком, нужно оформить ему загранпаспорт. У каждого иностранца от 14 лет, пересекающего границу, должен иметься собственный действующий загран.

Дети в возрасте до 14 лет могут быть вписаны в паспорт родителей, это актуально для держателей пятилетних загранпаспортов.

Если ребенок отправляется в Грузию не с родителями, потребуется нотариально заверенное согласие от одного из них на выезд несовершеннолетнего.

Пересечь границу может один из родителей с ребенком, в таком случае от второго родителя не нужно разрешение или другие документы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На всякий случай, путешествуя с ребенком, лучше взять с собой свидетельство о рождении. На границе этот документ не требуют.

Обязательная медстраховка

С 1 июня 2024 года по новым правилам въезда туристам в Грузии обязательно иметь медицинскую страховку. Ранее наличие страховки носило рекомендательный характер. Этим летом туристам без медицинской страховки в Грузии грозит штраф в размере 300 лари, это около $110.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Страховка требуется при въезде в Грузию любым видом транспорта.

Оформить медстраховку для поездки в Грузию можно в любой иностранной компании, это значит, что россияне могут заранее перед путешествием приобрести страховой полис на территории РФ.

Требования к страховке: документ должен покрывать экстренную медицинскую помощь в размере 5 тыс долларов или евро, а также стационарное лечение на сумму до 30 тыс, суммарно страховка должна быть оформлена не менее чем на 35 тыс долларов или евро. Такой страховой полис обойдется в 2-3 тыс рублей на человека.

В Грузию на машине

Для въезда в Грузию из России на автомобиле потребуется предъявить:

действующий заграничный паспорт;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

водительские права (национальные или международные);

грузинскую страховку на автомобиль.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Автостраховку можно приобрести в филиалах «Центра обязательного страхования», расположенных вблизи таможенных пунктов Садахло, Красный мост, Казбеги, Сарпи, а также онлайн при наличии карты иностранного банка, российские карты не принимаются.

По территории Грузии можно перемещаться на автомобиле с иностранными регистрационными номерами до 90 дней.

В Грузию с животными

Ввезти питомца в Грузию можно, для этого у домашнего животного должен иметься ветеринарный паспорт с отметкой ветеринарной службы РФ, подтверждающей, что животное здорово.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чаще всего туристы берут в отпуск собак. Стоит помнить, что в Грузии экстренная ветеринарная помощь, в случае проблем со здоровьем питомца, будет оказываться на платной основе.