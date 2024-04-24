Летом Россию и Грузию свяжут более 1,7 тыс прямых рейсов

Во время летнего периода Россия и Грузия будет связана большим количеством прямых рейсов. Между странами совершат полеты порядка 1,7 тыс рейсов.

Между Россией и Грузией летом будут совершены свыше 1,7 тыс прямых рейсов. Информацию об этом опубликовало Агентство гражданской авиации Грузии.

Сообщается, что количество рейсов между двумя странами составляет 13% от всего объема.

Сейчас между двумя странами совершают полеты две российские авиакомпании – "Азимут" и Red Wings, и грузинская компания Georgian Airways.

Всего из Грузии летом будут выполнены свыше 13 тыс рейсов, 18% из них в направлении европейских стран.

Также в этом сезоне Грузия наращивает рейсы в страны Персидского залива.

Сообщается, что по этому маршруту будут совершены свыше 2 тыс вылетов.