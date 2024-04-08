Добраться в Батуми из Екатеринбурга можно будет прямым рейсом Red Wings

Российский перевозчик Red Wings через несколько месяцев начнет выполнять прямые рейсы в грузинский курортный Батуми из Екатеринбурга. Кроме того, авиакомпания будет чаще летать из столицы Свердловской области в Тбилиси.

Попасть на берег Черного моря в Батуми из Екатеринбурга скоро можно будет на самолете Red Wings без пересадок.

Первый рейс будет выполнен 9 июля. Стоимость билетов начинается от 21325 рублей, обратно – от 18487 рублей. Рейсы будут совершаться два раза в неделю.

Ждут изменения и рейсы из Екатеринбурга в Тбилиси. Уже с нынешнего месяца их станет больше, а в июне они будут выполняться ежедневно, кроме среды.

В апреле-мае авиаперевозчик увеличит число рейсов из Екатеринбурга в Тбилиси.

Отметим, что самолеты Red Wings на сегодня летают в Грузию также из обеих столиц, Казани и Самары.