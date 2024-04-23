В Грузии изменятся правила въезда иностранцев

В Грузии меняются правила въезда в страну иностранных граждан. Медицинская страховка в 2024 году становится обязательной.
Все туристы в Грузии с 1 июня должны будут иметь медицинскую страховку. Оформленная заранее страховка должна покрывать экстренную медицинскую помощь в размере 5 тыс долларов или евро и стационарное лечение на сумму до 30 тыс - то есть не менее 35 тыс суммарно.
Иностранные гости без медстраховки могут быть оштрафованы на 300 лари - $110, следует из поправок к грузинскому закону о туризме.
Страховку для поездки в Грузию можно оформить в любой иностранной компании. Страховка требуется при въезде в страну любым видом транспорта.
Отметим, что для российские путешественники любят отдыхать в Грузии, попасть в страну можно как на личном авто, так и самолетом.