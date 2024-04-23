Вестник Кавказа

В Грузии изменятся правила въезда иностранцев

Слияние Арагви и Куры
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Летом туристы, чтобы попасть в Грузию, должны будут предъявить медицинскую страховку. Страховка обязательна с 1 июня, иностранцы без нее будут платить штраф, превышающий $100.

В Грузии меняются правила въезда в страну иностранных граждан. Медицинская страховка в 2024 году становится обязательной.

Все туристы в Грузии с 1 июня должны будут иметь медицинскую страховку. Оформленная заранее страховка должна покрывать экстренную медицинскую помощь в размере 5 тыс долларов или евро и стационарное лечение на сумму до 30 тыс - то есть не менее 35 тыс суммарно.

Иностранные гости без медстраховки могут быть оштрафованы на 300 лари - $110, следует из поправок к грузинскому закону о туризме.

Страховку для поездки в Грузию можно оформить в любой иностранной компании. Страховка требуется при въезде в страну любым видом транспорта.

Отметим, что для российские путешественники любят отдыхать в Грузии, попасть в страну можно как на личном авто, так и самолетом.

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