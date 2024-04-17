Грузия пробурила самый длинный тоннель к границе с Россией

Бурение тоннеля в Грузии к "Верхнему Ларсу" завершилось. В торжественной церемонии завершения работ принимали участие власти страны.

В Грузии завершилось бурение девятикилометрового тоннеля к госгранице с Россией к КПП "Верхний Ларс".

Сегодня состоялось торжественное завершение буровых работа на участке.

В церемонии принимали участие премьер республики Ираклий Кобахидзе и глава министерства регионального развития Ираклий Карселадзе.

Тоннель был возведен на участке Квешети-Коби, где зимой чаще всего возникали ограничения движения из-за возможности схода лавин.

После того, как строители полностью завершат проект, перевозчики, которые застревали перед КПП "Верхний Ларс" смогут беспрепятственно проезжать по маршруту между Россией и Грузией.

Отмечается, что это один из самых сложных объектов дорожного строительства в Европе. Чтобы проложить дорогу, специалисты использовали туннельно-проходные дороги, которые бурили горные породы под Крестовым перевалом.

На строительство этого масштабного проекта были выделены $448 млн, которые предоставили Азиатский банк и Европейский банк реконструкции и развития.

Новым тоннелем также смогут пользоваться жители 10 сел, связь с которыми прерывалась на время зимнего периода из-за опасности лавин.

Кроме этого, власти планируют построить от тоннеля пятикилометровую дорогу к курорту Гудаури.

Новая магистраль поможет значительно сократить время в пути на маршруте Квешети-Коби.