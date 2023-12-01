Самый длинный тоннель в Грузии практически пробурен

Бурение тоннеля Квешети-Коби, который пройдет под Крестовым перевалом и позволит безопасно объезжать лавиноопасный участок Военно-Грузинской дороги, практически подошло к концу, рассказал глава Департамента автодорог Грузии.

Тоннель на дороге Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией, пробурен почти полностью. О том, на какой стадии находится строительство тоннеля Квешети-Коби, сообщил руководитель Департамента автодорог Георгий Церетели.

"Строительные работы идут хорошо. В ближайшее время мы завершим бурение 9-километрового тоннеля"

– глава ведомства

По словам Церетели, после того, как тоннель будет пробурен, стартуют работы по монтажу вентиляционной системы. Кроме того, будет устанавливаться и противопожарное оборудование.

Когда откроют тоннель Квешети-Коби?

Планируемый срок завершения проекта и запуска движения по тоннелю – следующий год.

С момента открытия тоннеля по нему можно будет объезжать наиболее лавиноопасный и часто закрываемый участок Гудаури-Коби дороги к границе с Россией.

Ширина тоннеля – 15 м. Движение в нем будет двусторонним. Через каждые полкилометра предусмотрены эвакуационные выходы.