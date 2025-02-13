Вестник Кавказа

Траты дагестанцев на отдых оказались самыми маленькими в России

Траты дагестанцев на отдых оказались самыми маленькими в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Траты россиян на отдых и досуг в 2024 году выросли на 75,5%. Меньше всех на это тратят в Дагестане, Чечне и Ингушетии.

Представители службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza составили рейтинг регионов России по расходам жителей на досуг и отдых.

Эксперты сообщили о росте трат россиян на спортивные и культурные мероприятия, а также на хобби в третьем квартале 2024 года на 75,5%

Отмечается, что траты российской семьи из троих человек достигли примерно 8,4 тыс рублей. Показатель стал рекордным по сравнению с цифрами 2019 года.

Так, жители Чукотки в месяц на отдых и досуг тратили около 30 тыс рублей, а москвичи – до 28 тыс рублей.

Меньше всего на развлечения тратят жители трех республик Северного Кавказа – Ингушетии, Чечни и Дагестана. Там расход на досуг составляет менее 700 рублей.

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