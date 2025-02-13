Жилой дом горел на севере Казахстана – эвакуированы дети

Пожар в жилом доме случился сегодня утром в Павлодаре – столице одноименной области на севере Казахстана. Жильцы были эвакуированы, однако один человек все равно пострадал.

Эвакуация проводилась сегодня утром в одном из домов в Павлодаре, подробности рассказали в МЧС Казахстана.

Возгорание началось в квартире на первом этаже. В общей сложности в доме три этажа.

Пожарные эвакуировали 12 жителей дома: десять взрослых и двух детей, в том числе одного младенца.

При пожаре пострадал один человек – мужчина 39 лет. Он был доставлен в больницу, диагноз – отравление продуктами горения.

На данный момент пожар уже потушен. Пламя успело охватить 15 "квадратов".