Курорт "Эльбрус" возобновил работу сегодня

Работу в прежнем режиме возобновил курорт "Эльбрус" в КБР. Ранее его закрыли из-за высокой лавинной опасности.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии открылся и начал работу в обычном режиме. Ранее она была временно остановлена из-за погодных условий, рассказали в Telegram-канале курорта.

"Сегодня 20 февраля на курорте открыты: канатные дороги Азау - Кругозор (2 350м - 3 000м), Кругозор - Мир (3 000м - 3 500м), Мир - Гарабаши (3 500м - 3 847м) и горнолыжные трассы"

- курорт "Эльбрус"

До этого "Эльбрус" закрыли вследствие высокой вероятности схода лавин. В связи с этим работники курорта спустили 6 лавин, чтобы разгрузить снежную массу на особо опасных участках.

Напомним, что лавинная опасность была объявлена почти во всех республиках Северного Кавказа. Накануне двое незарегистрированных альпинистов погибли в горах соседней Карачаево-Черкесии из-за схода лавин. Чуть позже под снегом оказались двое спасателей, выжил только один.