Вестник Кавказа

Трамп допустил визит Си Цзиньпина в США

Си Цзиньпин
© Фото: Сайт президента России
Дональд Трамп заявил, что Си Цзиньпин может совершить визит в США. При этом президент Штатов не указал возможные сроки приезда председателя КНР.

Американский лидер Дональд Трамп допустил приезд председателя КНР Си Цзиньпина в США.

Ранее президент Штатов сказал, что после своей инаугурации у него состоялся разговор с руководителем Китая.

"В конечном итоге в США приедет президент Си, приедут все"

- Дональда Трамп

При этом глава Белого дома не раскрыл возможные сроки визита китайского лидера в США.

Стоит добавить, что последний приезд Си Цзиньпина в Штаты состоялся в ноябре 2023 года. Он глава государства принимал участие в саммите АТЭС в Сан-Франциско.

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