Ильхам Алиев принял спикера парламента Ирана

В четверг президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с председателем парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.
Ранее сегодня состоялись переговоры между Галибафом и спикером Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибой Гафаровой.
Стоит отметить, что иранский политик прибыл в столицу Азербайджана для участия в 15-м пленарном заседании Азиатской Парламентской ассамблеи.
Напомним, что во вторник премьер-министр Азербайджана Али Асадов, совершая рабочий визит в Тегеран, встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Участники переговоров обменялись мнениями относительно развития отношений Баку и Тегерана на основе принципов дружбы и добрососедства, поговорили об обогащении взаимовыгодного двустороннего сотрудничества новым содержанием.
Пезешкиан и Асадов также коснулись темы двусторонних проектов в нефтегазовой сфере, транспорте и энергетике. Они указали на важное значение 3-го Каспийского экономического форума, который прошел в Тегеране. В очередной раз было подчеркнуто, что Азербайджан рассматривает Каспий как море мира, дружбы и сотрудничества.