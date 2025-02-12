Ильхам Алиев принял спикера парламента Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня провел встречу со спикером парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом, который прибыл в Баку для участия в 15-м пленарном заседании Азиатской Парламентской ассамблеи.

В четверг президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с председателем парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.

Ранее сегодня состоялись переговоры между Галибафом и спикером Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибой Гафаровой.

Стоит отметить, что иранский политик прибыл в столицу Азербайджана для участия в 15-м пленарном заседании Азиатской Парламентской ассамблеи.

Напомним, что во вторник премьер-министр Азербайджана Али Асадов, совершая рабочий визит в Тегеран, встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Участники переговоров обменялись мнениями относительно развития отношений Баку и Тегерана на основе принципов дружбы и добрососедства, поговорили об обогащении взаимовыгодного двустороннего сотрудничества новым содержанием.

Пезешкиан и Асадов также коснулись темы двусторонних проектов в нефтегазовой сфере, транспорте и энергетике. Они указали на важное значение 3-го Каспийского экономического форума, который прошел в Тегеране. В очередной раз было подчеркнуто, что Азербайджан рассматривает Каспий как море мира, дружбы и сотрудничества.