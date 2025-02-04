Грузия намерена сохранить экономические отношения с Россией

Власти Грузии проводят прагматичную политику в отношении России, однако к возрождению дипотношений будут готовы только после устранения претензий страны по Абхазии и Южной Осетии. Сейчас они готовы сохранять экономические связи между двумя странами.

Грузия не сможет возобновить дипломатические отношения с Россией до устранения претензий страны по Абхазии и Южной Осетии, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе в разговоре с западными журналистами.

Он отметил, что власти Грузии проводят прагматичную политику в отношении России, так как от этого зависит выживание страны.

"У нас нет дипломатических отношений, и не будет без восстановления территориальной целостности Грузии. Но, опять же, мы проводим прагматичную политику. Без прагматизма, конечно, Грузия не выживет"

- Ираклий Кобахидзе

Политическая коммутация Москвы и Тбилиси сейчас ограничена, отметил премьер в интервью швейцарскому еженедельнику Die Weltwoche, однако страны имеют торговые и экономические отношения, которые текущие власти Грузии планируют сохранять и развивать.

Отметим, что Россия – один из ключевых экономических партнеров Грузии. Торговый оборот между странами в 2024 году увеличился на 5,4% и достиг $5,4 млн (517 млн рублей).

Ранее МИД РФ выразил надежду восстановить дипломатические отношения с Грузией за счет планомерного и прагматичного сотрудничества в интересах обоих народов. Москва готова работать в этом направлении в равной степени с Тбилиси.