Вестник Кавказа

К 2030 году Казахстан станет крупным транзитным хабом

Товарный поезд
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Казахстан за 6 лет планирует увеличить объем транзитных перевозок более чем в два раза, до 74 миллионов тонн, и стать крупнейшим транзитным логистическим хабом в регионе.

Казахстан в минувшем 2024 году нарастил объем транзитных перевозок на 6%, до 34 млн т, однако не собирается останавливаться на достигнутом, рассказал директор Департамента транспортной политики министерства транспорта страны Нурлан Кенесов.

"80% всех транзитных грузов перевезено железнодорожным транспортом, 20% – автомобильным. К 2030 году Казахстан планирует увеличить объем транзитных перевозок до 74 млн тонн"

- Нурлан Кенесов

Развиваться транспортная инфраструктура страны будет в рамках Концепции развития транспортно-логистического потенциала Казахстана, особое внимание будет уделяться Транскаспийскому международному транспортному маршруту и восточному маршруту коридора "Север-Юг", добавил чиновсник.

Напомним, накануне глава крупнейшего оператора магистральной железнодорожной сети Казахстана, национального железнодорожного перевозчика грузов и пассажиров "Казахстан Темир Жолы" (КТЖ) Науран Сауранбаев встретился в китайском Урумчи с членом Политбюро ЦК КПК и секретарем Компартии СУАР КНР Ма Синжуем – стороны обсуждали вопрос строительства логистического хаба в Алматинской области Казахстана и китайские инвестиции в проект. Они пришли к соглашению о том, что китайские инвестиции в транспортно-логичтический хаб составят 1 миллиард юаней.

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