Вестник Кавказа

СК РФ опроверг информацию о начале расследования гибели Лермонтова

Памятник Лермонтову в Пятигорске
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Следственный комитет России пока не начинал выяснения обстоятельств смерти Лермонтова, опровергнув поступившую ранее информацию о старте расследования.

СК РФ опроверг сообщения о начале расследования по факту гибели на дуэли поэта и писателя Михаила Лермонтова

"Информация, распространенная одним из агентств, о расследовании убийства Лермонтова не соответствует действительности"

– СК РФ 

Ранее в СМИ появилась информация о начале расследования гибели Лермонтова по запросу депутата Госдумы Николая Бурляева, передает ТАСС. 

Сам парламентарий мотивировал свое обращение в органы недостаточностью и неполнотой расследования, которое проводили в позапрошлом столетии. По мнению Бурляева, в деле об убийстве поэта есть множество белых пятен, которые дают основание строить различные альтернативные теории. 

Напомним, что поэт Лермонтов, который в отечественном поэтическом "пантеоне" идет сразу за Пушкиным, погиб на дуэли под Пятигорском в возрасте 26 лет. Согласно общепринятой версии, убийцей поэта является отставной военный Николай Мартынов.

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