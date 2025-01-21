Синоптики пообещали Армении резкое похолодание

В Армению приходит мощный снежный циклон – по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха по всей стране упадет на 10-15 градусов и пройдут сильные снегопады, а также усилится ветер.

Уже сегодня, 20 февраля, жителей Армении ожидает резкое понижение температуры воздуха, похолодает на 10-14 градусов, сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга страны.

Циклон принесет с собой не только снег, который выпадет в большинстве регионов страны, но и метель в горах, а также усиление порывов ветра до штормового – он будет дуть со скоростью 15-18 м/с, передает Sputnik Армения.

В Шираке, Гегаркунике и Сюнике сегодня похолодает до 5 градусов тепла, в Арарате, Армавире и Вайоц Дзоре - до+2, а в Котайке, Лори, Тавуше и в Арагацотне температура воздуха вообще уйдет в небольшой минус.

Обильные снегопады и похолодание до 2 градусов тепла ждет и жителей армянской столицы, предупреждают синоптики.