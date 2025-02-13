Жителям Старополья порекомендовали оставаться дома из-за морозов

Аномально холодная погода в Ставропольском крае может привести к возникновению ЧС в ближайшие несколько дней. В этот период местным жителям рекомендуется оставаться дома.

На ближайшее время в Ставропольском крае объявлено штормовое предупреждение: регион накрыли аномальные холода, передали в местном МЧС.

"По данным ставропольского Гидрометцентра, с 21 по 25 февраля в Ставропольском крае ожидается аномально холодная погода с температурой воздуха от -11 до -16 градусов, местами от -17 до -22 градусов, днем от -5 до -10 градусов по Цельсию, что ниже климатической нормы на 10 градусов и более"

- МЧС Ставропольского края

Из-за непогоды в регионе могут участиться чрезвычайные происшествия в виде ДТП, аварий на линиях коммуникации, нарушений работы транспорта. Ведомство рекомендует не выходить из дома, если есть такая возможность. В ином случае, стоит одеваться в теплую многослойную одежду.

Напомним, что морозы и снегопады придут и в другие регионы Северного Кавказа. В частности, на территории Ингушетии и Чечни также объявлено штормовое предупреждение до 25 февраля.