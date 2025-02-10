Вестник Кавказа

Фидан встретится с Лавровым на полях G20 в ЮАР

Фидан встретится с Лавровым на полях G20 в ЮАР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД Турции Фидан проведет переговоры с главой российского МИД Лавровым. Встреча пройдет на полях "Большой двадцатки" в ЮАР.

Глава МИД Турции Хакан Фидан проведет встречу с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым в рамках саммита G20 ("Большой двадцатки") в ЮАР, поведал источник в дипломатическом ведомстве Анкары. 

"Министр иностранных дел Фидан примет участие в открытии первой сессии встречи министров иностранных дел G20 и второй сессии "Глобальная геополитическая ситуация"

– источник 

Сообщается, что Фидан проведет несколько двусторонних встреч, в том числе встретится с главой российского МИД, передает РИА Новости. 

Напомним, что Сергей Лавров провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио в Саудовской Аравии. Стороны договорились о постепенном восстановлении отношений между Москвой и Вашингтоном, а также о совместной работе по украинскому урегулированию.

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