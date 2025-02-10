Фидан встретится с Лавровым на полях G20 в ЮАР

Глава МИД Турции Фидан проведет переговоры с главой российского МИД Лавровым. Встреча пройдет на полях "Большой двадцатки" в ЮАР.
Глава МИД Турции Хакан Фидан проведет встречу с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым в рамках саммита G20 ("Большой двадцатки") в ЮАР, поведал источник в дипломатическом ведомстве Анкары.
"Министр иностранных дел Фидан примет участие в открытии первой сессии встречи министров иностранных дел G20 и второй сессии "Глобальная геополитическая ситуация"
– источник
Сообщается, что Фидан проведет несколько двусторонних встреч, в том числе встретится с главой российского МИД, передает РИА Новости.
Напомним, что Сергей Лавров провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио в Саудовской Аравии. Стороны договорились о постепенном восстановлении отношений между Москвой и Вашингтоном, а также о совместной работе по украинскому урегулированию.