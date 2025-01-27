В Ессентуках с отравлением госпитализировали семерых детей из Шебекино

Власти курортных Ессентуков на Ставрополье госпитализировали в инфекционную больницу семерых детей из белгородского Шебекино, находившихся в одном из санаториев и почувствовавших недомогание после ужина.

Накануне вечером семеро детей из города Шебекино в Белгородской области, отдыхавших в одном из санаториев ставропольских курортных Ессентуков, почувствовали недомогание после приема пищи – у детей поднялась температура и появились симптомы отравления, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава города Владимир Крутников.

"Дети из Белгородской области находятся под присмотром медиков, в стационаре. Причин для беспокойства нет. Подключены главврач детской и инфекционной больницы, проводятся все необходимые клинико-диагностические процедуры. С родителями медики и сопровождающие находятся на связи"

- Владимир Крутников

Городские власти подозревают, что недомогание могло быть вызвано тем, что дети ходили по магазинам и приобрели там испорченные продукты, поскольку жалоб от отдыхающих санатория, которые питаются в той же столовой, не поступало, написал градоначальник.

Сейчас в санатории проведена санитарная обработка и генеральная уборка всех блоков, где проживали и бывали дети, глава города-курорта держит ситуацию на личном контроле, заверил он.