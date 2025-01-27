В горах Сочи пострадал ребенок

Шестилетний турист сорвался с горной тропы в Сочи. Пострадавшего ребенка с ушибами и переломом до скорой доставили спасатели.

В Сочи в Агурском ущелье пострадал мальчик, который находился на пешей тропе вместе с родителями.

Инцидент имел место в минувшее воскресенье с семьей туристов из Оренбургской области. Ребенок сорвался с тропы и, прокатившись по склону, упал на камни в русле реки. Родители спустились к ребенку и вызвали скорую помощь. До автомобиля медиков мальчика на носилках доставили спасатели.

В МЧС уточнили, что предварительно у маленького туриста диагностированы ушибы внутренних органов, перелом руки, а также выявлена закрытая черепно-мозговая травма.