Вестник Кавказа

Новые выбросы нефтепродуктов обнаружили на пляжах на Кубани

капля мазута
© Фото: Telegram-канал оперативного штаба Краснодарского края
На черноморском побережье продолжают выявлять случаи выброса мазута. Сегодня утром были найдены небольшие выбросы сразу на двух кубанских пляжах.

В Краснодарском крае выявили новые выбросы мазута на двух участках черноморского побережья. Об этом сказано в сообщении, размещенном 3 февраля в Telegram-канале регионального оперштаба.

"На участках пляжей, закрепленных за Мостовским районом и Краснодаром, утром 3 февраля обнаружены небольшие повторные выбросы капель мазута"

– краевой оперштаб

В первую очередь планируется осуществить сбор капель мазута у воды, после чего начнется очистка пляжа с помощью просеивания.

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