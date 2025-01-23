Новые выбросы нефтепродуктов обнаружили на пляжах на Кубани

На черноморском побережье продолжают выявлять случаи выброса мазута. Сегодня утром были найдены небольшие выбросы сразу на двух кубанских пляжах.

В Краснодарском крае выявили новые выбросы мазута на двух участках черноморского побережья. Об этом сказано в сообщении, размещенном 3 февраля в Telegram-канале регионального оперштаба.

"На участках пляжей, закрепленных за Мостовским районом и Краснодаром, утром 3 февраля обнаружены небольшие повторные выбросы капель мазута"

– краевой оперштаб

В первую очередь планируется осуществить сбор капель мазута у воды, после чего начнется очистка пляжа с помощью просеивания.