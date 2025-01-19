Вестник Кавказа

Состоялся четвертый раунд обмена пленными между Израилем и ХАМАС

Состоялся четвертый раунд обмена пленными между Израилем и ХАМАС
© Фото: IRNA
Сегодня между Израилем и ХАМАС прошел четвертый раунд обмена пленными, представители палестинского движения передали Израилю двоих заложников, из израильских тюрем вышли на свободу 183 палестинца.

Палестинское движение ХАМАС и силы ЦАХАЛ (армии обороны Израиля) сегодня успешно провели четвертый раунд обмена пленными.

Представители палестинского движения передали двоих освобожденных израильских заложников - Офера Кальдерона и Ярдена Бибаса - представителям Красного Креста, они направляются к силам ЦАХАЛ в секторе Газа, подтвердила армия обороны Израиля.

"Согласно информации, полученной от Красного Креста, два заложника были переданы им и находятся на пути к силам ЦАХАЛ и ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля) в секторе Газа"

- пресс-служба ЦАХАЛ

В свою очередь власти Израиля освободили из тюрем 183 палестинца, палестинская сторона встретила их с большим воодушевлением, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Жители города Рамалла на Западном берегу реки Иордан встречали колонну Международного Комитета Красного Креста (МККК) с палестинскими заключенными из тюрьмы Офер аплодисментами и радостными восклицаниями.

Напомним, в рамках первых трех раундов обмена пленными были освобождены в общей сложности 400 палестинских заключенных, а также 10 израильских и 5 тайских пленных в секторе Газа.

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