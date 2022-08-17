Данные о погибших в авиакатастрофе россиянах подтвердили в США

Авиакатастрофа, унесшая жизни десятков человек, произошла в столице США несколько дней назад. Среди погибших оказались россияне.

Госдеп Соединенных Штатов подтвердил данные о россиянах, ставших жертвами недавней авиакатастрофы, произошедшей несколько дней назад. Об этом сказано в Telegram-канале посольства РФ в США.

Среди погибших значатся трое россиян.

"Госдепартамент США официально подтвердил, что среди погибших в авиакатастрофе, произошедшей 29 января в небе над Вашингтоном при столкновении военного вертолета с пассажирским самолетом, были наши соотечественники: чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, фигуристка Инна Волянская"

– российская дипмиссия

Все они на постоянной основе жили в США и работали тренерами по фигурному катанию.