Посольство России выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в США

Российское посольство направило соболезнования США в связи с жертвами сегодняшней авиакатастрофы. Она унесла жизни десятков человек, в том числе россиян.

Посольство России в Соединенных Штатах выражает соболезнования в связи с жертвами авиакатастрофы, произошедшей в четверг под Вашингтоном. Об этом сказано в Telegram-канале дипмиссии.

"Коллектив Посольства России в США глубоко соболезнует в связи с многочисленными унесенными жизнями в авиакатастрофе, произошедшей в небе над Вашингтоном при столкновении военного вертолета с пассажирским самолетом, следовавшим в американскую столицу из г.Уичито (шт.Канзас)"

– посольство РФ

В диппредставительстве добавили, что ожидают в ближайшее время получить сведения от Госдепа о погибших российских гражданах.

"Признательны американским властям, с которыми мы находимся в постоянном контакте, за выраженные семьям погибших слова поддержки и готовность помочь с передачей останков на Родину"

– российская дипмиссия

Ранее сообщалось, что ранним утром 30 января поблизости с аэропортом имени Рональда Тейгана в Вашингтоне столкнулись самолет и военный вертолета. Выживших в авиакатастрофе нет.