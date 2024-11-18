Как нельзя лечить варикоз? Ошибки в лечении варикоза. Советы врача

В новом выпуске врач-флеболог Максим Абасов

В этом видео мы подробно обсудили:

Как нельзя лечить варикоз: самые распространённые ошибки и мифы.

Что действительно помогает при варикозе: проверенные советы и методы, которые работают.

Современное лечение варикоза: от лазерной терапии до склеротерапии – что выбрать?

Если вас интересует здоровье вен, способы предотвращения осложнений и реальные решения проблемы варикоза, это видео для вас!

Задавайте свои вопросы в комментариях: Максим Абасов обязательно ответит на самые интересные из них в следующих выпусках.

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