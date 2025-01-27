AZAL приостановил рейсы из Баку в Астрахань

Авиакомпания AZAL прекратила выполнение полетов из Баку в Астрахань. Приостановка полетов введена на неопределенное время.
Авиаперевозчик "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) перестал выполнять полеты между Баку и Астраханью, сообщили в авиакомпании.
Сообщается, что мера принята ради обеспечения безопасности полетов. В компании объяснили решение тем, что небо над Астраханью периодически закрывается.
Отмечается, что пассажиры, которые уже являются обладателями билетов, смогут рассчитывать на полный возврат средств или поменять маршрут.
Отметим, что 3 февраля власти Астраханской области отчитались о налете БПЛА. В воздушной гавани Астрахани были введены временные ограничения.