Вестник Кавказа

AZAL приостановил рейсы из Баку в Астрахань

Салон самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Авиакомпания AZAL прекратила выполнение полетов из Баку в Астрахань. Приостановка полетов введена на неопределенное время.

Авиаперевозчик "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) перестал выполнять полеты между Баку и Астраханью, сообщили в авиакомпании. 

Сообщается, что мера принята ради обеспечения безопасности  полетов. В компании объяснили решение тем, что небо над Астраханью периодически закрывается. 

Отмечается, что пассажиры, которые уже являются обладателями билетов, смогут рассчитывать на полный возврат средств или поменять маршрут. 

Отметим, что 3 февраля власти Астраханской области отчитались о налете БПЛА. В воздушной гавани Астрахани были введены временные ограничения.

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