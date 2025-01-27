Российский турист пропал на озере Рица в Абхазии

В Абхазии ищут россиянина, мужчина пропал в районе горного озера Рица накануне. Поиски пропавшего ведут спасатели и сотрудники нацпарка.
В горах Абхазии пропал гражданин РФ, информирует МЧС Абхазии.
Информация о том, что 38-летний житель Тюмени Алексей Берестенев пропал в районе озера Рица поступила спасателям 2 февраля в 04:30.
Ведутся поиски россиянина, в воскресенье в работах были заняты 8 сотрудников поисково-спасательного отряда МЧС, а также сотрудники Рицинского национального парка, уточнили в пресс-службе ведомства.