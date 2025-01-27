Вестник Кавказа

Российский турист пропал на озере Рица в Абхазии

Озеро Рица
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Абхазии ищут россиянина, мужчина пропал в районе горного озера Рица накануне. Поиски пропавшего ведут спасатели и сотрудники нацпарка.

В горах Абхазии пропал гражданин РФ, информирует МЧС Абхазии.

Информация о том, что 38-летний житель Тюмени Алексей Берестенев пропал в районе озера Рица поступила спасателям 2 февраля в 04:30.

Ведутся поиски россиянина, в воскресенье в работах были заняты 8 сотрудников поисково-спасательного отряда МЧС, а также сотрудники Рицинского национального парка, уточнили в пресс-службе ведомства.

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