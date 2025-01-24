Стрельба в Абхазии: ранен мужчина

Криминальное ЧП случилось в Абхазии. В результате конфликта, который произошел с участием группы людей, получил ранение житель одного из сел Гулрыпшского района.

Неизвестного стрелка, ранившего человека, разыскивают правоохранители Абхазии, подробности поведал прокурор Гулрыпшского района, где и произошла перестрелка, Аслан Латария.

По его словам, событие произошло в селе Мачара, неподалеку от здания, где располагается администрация села, накануне, около пяти часов вечера. Там находилась группа людей. В какой-то момент начался конфликт, раздались выстрелы.

В результате огнестрельное ранение получил местный житель 1995 г. р. Пули попали ему в ноги, пострадавшего госпитализировали и прооперировали, передает Sputnik. Сейчас угрозы для его жизни нет.

По факту ранения и незаконного ношения оружия открыто уголовное дело. Однако личность подозреваемого пока не установлена.