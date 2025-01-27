На побережье Краснодарского края создали более 20 км защитного вала

Пляжи Кубани начали огораживать защитной насыпью. Сооружение должно остановить пятна мазута, которые до сих пор выбрасывает на берег региона.

Пляжи Краснодарского края пытаются защитить от повторных выбросов мазута. Власти региона создали специальную насыпь со рвом и полосой сетей длиной 23 км, которая должна задержать нефтепродукты.

Как сообщили в оперштабе, вал протянулся от Анапы до Веселовки в Темрюкском районе.

Высота сооружения – более 2 м. Насыпь должна остановить волны, а сетка должна задержать мазут, чтобы отходы не распространялись по акватории.