Кобахидзе: Грузия вышла на первое место в Европе по росту экономики

Власти Грузии заявили, что страна находится на первом месте в Европе по темпам экономического роста. В Тбилиси подчеркнули, что Грузия – передовая страна.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что, несмотря на оппозиционные заявления о катастрофе в экономике, Грузия является лидером по темпам экономического роста в Европе.

Глава правительства подчеркнул, что инвестиции девелоперской компании Emaar Properties/Eagle Hills (ОАЭ) в размере $6 млрд внесут дополнительный вклад в экономическое развитие страны.

Кобахидзе отметил, что за последние 4 года средний экономический рост составил 9,5%, страна завершила год с ростом в 9%. Он добавил, что Грузия – передовая страна.

В заключение, премьер обвинил оппозицию в распространении ложной информации по поводу катастрофичной экономической ситуации и спекуляциях насчет арабских инвестиций.

На чем растет экономика Грузии?

Экономист Каха Гоголашвили в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что существенный рост экономики Грузии обеспечивается связями с Россией. "Слова премьер-министры основаны на прогнозе МВФ: в прошлом году фонд ожидал, что экономика Грузии вырастет на 5-6%. Сейчас этот прогноз скорректирован до 4%, так что не факт, что мы в самом деле на первом месте – насколько я знаю, Армения по росту экономики немного опережает Грузию", - прежде всего сказал он.

"Рост грузинской экономики объясняется несколькими факторами, связанными с Россией. С одной стороны, дело в притоке большого количества релокантов из РФ. С другой стороны, заметно выросла торговля, особенно реэкспорт иномарок на российский рынок. Восстановление авиасообщения с РФ дало прирост активности в транспортной сфере. У России ограничены возможности импорта из европейских стран, и Грузия вместе с Арменией на этом определенно выиграли. Это и определяет экономический рост и у нас, и у них", - пояснил Каха Гоголашвили.

"Фундаментальных причин для роста грузинской экономики нет. Есть конъюнктурные причины. К примеру, это приток денег в Грузию того же Бидзины Иванишвили и других богатых людей, имевших бизнес в России и выводящих капиталы из-за опасений попасть под санкции или иные ограничения. Грузинская экономика в принципе находится в довольно подвешенном состоянии, потому что реальный сектор не растет. Мы видим только временные увеличения в статистике, особенно в связи с притоком финансов в 2023-2024 годах", - подчеркнул эксперт.

Экономист также отметил, что большая часть населения не ощущает на себе последствий экономического роста. "Все время растет число людей, которые уезжают из страны, чтобы где-нибудь найти работу за границей, особенно в Европу, пока действует безвизовый режим. Где-то 15-20% населения находятся в эмиграции, посылая деньги своим родственникам. Это, кстати, тоже включается в статистику, демонстрирующий рост экономики – рост, обеспеченный больше потреблением, чем производством", - сообщил Каха Гоголашвили.

"Только в прошлом году грузинские граждане, живущие за границей, перечислили в Грузию до $4 млрд. В Грузии эти деньги тратятся преимущественно на импорт – это и есть то самое потребление, которое дает высокие проценты роста экономики. Если сравнить экспорт и импорт, то у Грузии экспорт в три раза меньше импорта. Так что деньги в Грузию проникают, но они не вкладываются в производство, не работают в грузинской экономике и, как следствие, их мультипликация не происходит", - заключил он.