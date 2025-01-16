Власти Палестины назвали число погибших от боевых действий Израиля в секторе Газа

Палестинская национальная администрация озвучила число погибших от боевых действий израильской армии в секторе Газа. Согласно этим данным, в анклаве было убито более 61 тыс человек.

Палестинские власти озвучили число погибших в результате военной операции Израиля в секторе Газа. Согласно данным палестинской национальной администрации, жертвами стали свыше 61 тыс человек.

Сообщается, что в общее число погибших включены более 1100 сотрудников медицинской службы, более 200 журналистов, а также почти 200 сотрудников гражданской обороны.

Отметим, что минздрав Палестины ранее сообщал о более чем 47 тыс погибших от действий ЦАХАЛ в палестинском анклаве.