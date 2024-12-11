Армению посетит правительственная делегация Грузии

В четверг, 30 января, правительственная делегация Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе отправится в Армению. Об этом поведали в администрации правительства.
Цель визита в соседнюю республику – участие в заседании 14-й Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству двух стран.
Сопровождать премьера в поездке в Ереван будут глава Минэкономики Леван Давиташвили, глава МИД Мака Бочоришвили, глава Мининфраструктуры Ираклий Карселадзе, глава Минсельхоза Давид Сонгулашвили и другие.
После заседания Межправкомиссии состоится встреч глав правительств обеих стран Ираклия Кобахидзе и Никола Пашиняна. Затем они сделают совместное заявление для представителей СМИ. Помимо этого, премьеры пообщаются в формате тет-а-тет.
Напомним, предыдущее заседание Межправкомиссии двух стран состоялось в Тбилиси в начале 2024 года.