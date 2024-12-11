Вестник Кавказа

Армению посетит правительственная делегация Грузии

Ираклий Кобахидзе
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Грузинская правительственная делегация завтра приедет в Ереван. Цель поездки — участие в очередной Межправкомиссии по экономическому взаимодействию.

В четверг, 30 января, правительственная делегация Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе отправится в Армению. Об этом поведали в администрации правительства.

Цель визита в соседнюю республику – участие в заседании 14-й Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству двух стран.

Сопровождать премьера в поездке в Ереван будут глава Минэкономики Леван Давиташвили, глава МИД Мака Бочоришвили, глава Мининфраструктуры Ираклий Карселадзе, глава Минсельхоза Давид Сонгулашвили и другие.

После заседания Межправкомиссии состоится встреч глав правительств обеих стран Ираклия Кобахидзе и Никола Пашиняна. Затем они сделают совместное заявление для представителей СМИ. Помимо этого, премьеры пообщаются в формате тет-а-тет.

Напомним, предыдущее заседание Межправкомиссии двух стран состоялось в Тбилиси в начале 2024 года.

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