На севере Азербайджана зафиксировали небольшое землетрясение

В Губинском районе на севере Азербайджана сейсмологи сегодня вечером зафиксировали небольшие подземные толчки магнитудой 3,2 – жителями региона они практически не ощущались.

В Губинском районе на севере Азербайджана сейсмологи Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук страны зафиксировали очередное землетрясение, сообщили в Центре.

Магнитуда подземных толчков составила 3,2 – ранее подземные толчки магнитудой 3,1 и 3,5 фиксировались специалистами 25 и 26 января в азербайджанском секторе Каспийского моря, передает Sputnik Азербайджан.

Эпицентр землетрясения располагался в 14 км к юго-западу от Губинской сейсмостанции, он находился на глубине 13 км, само землетрясение в районном центре и его окрестностях не ощущалось.

В конце минувшего 2024 года в республике существенно возросла сейсмическая активность - только в декабре в стране были зафиксированы семь землетрясений, напомнили в Центре.