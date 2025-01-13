Вестник Кавказа

На севере Азербайджана зафиксировали небольшое землетрясение

Трещина в асфальте
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Губинском районе на севере Азербайджана сейсмологи сегодня вечером зафиксировали небольшие подземные толчки магнитудой 3,2 – жителями региона они практически не ощущались.

В Губинском районе на севере Азербайджана сейсмологи Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук страны зафиксировали очередное землетрясение, сообщили в Центре.

Магнитуда подземных толчков составила 3,2 – ранее подземные толчки магнитудой 3,1 и 3,5 фиксировались специалистами 25 и 26 января в азербайджанском секторе Каспийского моря, передает Sputnik Азербайджан.

Эпицентр землетрясения располагался в 14 км к юго-западу от Губинской сейсмостанции, он находился на глубине 13 км, само землетрясение в районном центре и его окрестностях не ощущалось.

В конце минувшего 2024 года в республике существенно возросла сейсмическая активность - только в декабре в стране были зафиксированы семь землетрясений, напомнили в Центре.

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