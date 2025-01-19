Вестник Кавказа

Землетрясение взволновало Каспий на 3,1

Закат на море
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подземные толчки были зарегистрированы сегодня на Каспийском море, рассказали азербайджанские сейсмологи. Они случились ранним вечером, магнитуда была невелика.

Сегодня вечером в Каспийском море случилось землетрясение, соответствующую информацию распространил Республиканский центр сейсмослужбы, который действует при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Время подземных толчков – 17.22 (местное, мск – 16.22). В сообщении уточняется и магнитуда землетрясения – она составила 3,1 балла.

Очаг находился на глубине 66 км.

Напомним, ранее турецкие сейсмологи предупредили о том, что вероятность сильного землетрясения в Мраморном море, в районе Стамбула, растет с каждым годом: там находятся два тектонических разлома, которые на данный момент заблокированы, но как только они начнут разрушаться, разразится серьезное землетрясение, от которого могут погибнуть 4 из 16 млн жителей Стамбула.

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