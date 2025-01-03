Границу Китая с Казахстаном потрясло землетрясение

Сейсмологи зарегистрировали очередное землетрясение на китайско-казахстанской границе. Оно произошло в ночь с субботы на воскресенье.

Сегодня ночью на границе Китая и Казахстана случилось землетрясение. Об этом 19 января информируют казахстанские сейсмологи.

Подземные толчки магнитудой 5,5 были зарегистрированы после 02:00 (мск) в 50 км к востоку от района Байцзянбтан (Джеренбулак). Их эпицентр располагался более чем в 150 км от границы с Казахстаном.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала.