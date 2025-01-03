Вестник Кавказа

Границу Китая с Казахстаном потрясло землетрясение

мониторинг землетрясений
© Фото: сайт Института сейсмологии Казахстана
Сейсмологи зарегистрировали очередное землетрясение на китайско-казахстанской границе. Оно произошло в ночь с субботы на воскресенье.

Сегодня ночью на границе Китая и Казахстана случилось землетрясение. Об этом 19 января информируют казахстанские сейсмологи.

Подземные толчки магнитудой 5,5 были зарегистрированы после 02:00 (мск) в 50 км к востоку от района Байцзянбтан (Джеренбулак). Их эпицентр располагался более чем в 150 км от границы с Казахстаном.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

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