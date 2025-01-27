Вестник Кавказа

В Грузии на акции протеста задержано около 10 человек

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Накануне в Тбилиси проходила очередная протестная акция. Оппозиционеры перекрыли автодорогу и устраивали стычки с полицией. Задержано несколько человек.

В воскресенье вечером на акции протеста возле торгового центра "Тбилиси Молл" в грузинской столице правоохранители провели ряд задержаний.

Согласно данным местным СМИ, задержано около 10 участников акции, в том числе лидер оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Ника Мелия и бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава.

Напомним, акция протеста в Тбилиси 2 февраля была связана с перекрытием дорожного движения на одной из главных магистралей страны. МВД Грузии заранее предупредило, что перекрытие дорог относится к уголовно наказуемым деяниям.

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