Карабах после оккупации. Шойгу о Зангезуре и "Север-Юге". Возвращение беженцев. Транзит в Армению

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с директором Центра истории Кавказа Ризваном Гусейновым новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».
В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе обсудили с директором Центра истории Кавказа Ризваном Гусейновым по видеосвязи из Баку годовщину победы Азербайджана во Второй Карабахской войне, развитие Южного Кавказа после окончания карабахского конфликта, перспективы возвращения азербайджанцев в Армению и армян в Азербайджан, а также открытие транзита в Армению через Азербайджан.