Вестник Кавказа

Максим Шевченко об Октябрьской революции и крахе Российской империи. Почему Ленин смог победить?

Октябрьская революция 1917 года остается одной из самых спорных и загадочных страниц в истории. Большевистский переворот кардинально изменил политический ландшафт России, но его причины и особенности возникновения вызывают множество вопросов и порождают горячие дискуссии среди историков.

В чем причина победы большевизма, был ли шанс у монархии сохранить власть, как сторонники Ленина оказались успешнее других политических течений, почему рухнула огромная держава — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко. 

