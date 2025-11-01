Рихард Зорге. Загадка личности гениального шпиона из Баку

О загадке личности Зорге, одной из самых интригующих тем в истории разведки, — поговорили историк, журналист Эльмар Гусейнов, политик Максим Шевченко и исследователь Фуад Ахундов.

Спецвыпуск «Точки кипения». 4 октября исполнилось 130 лет со дня рождения легендарного разведчика Рихарда Зорге, героя, чье имя навсегда вписано в мировую историю. Он жил и действовал во имя правды, не щадя собственной жизни ради спасения миллионов. 7 ноября 1944 года разведчик был казнен в токийской тюрьме. До последнего мгновения он оставался верным своим идеалам.