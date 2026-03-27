Иран повредил 20 военных объектов США за время войны – СМИ

Британские СМИ сообщают, что Иран нанес ущерб 20 американским военным объектам за время конфликта на Ближнем Востоке.

Иранские военные нанесли серьезный урон по 20 военным объектам Соединенных Штатов с начала войны в регионе, информирует телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

Уточняется, что информация основана на данных, полученных после изучения спутниковых снимков и видеозаписей.

Как отметили в Би-би-си, Иран поразил американские объекты в восьми странах Ближнего Востока – ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии, Ираке, Иордании, Бахрейне, Кувейте и Омане.

Иранские военные повредили три батареи противоракетной обороны THAAD, расположенные на базах в Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах, а также нанесли ущерб, ударив по самолетам-заправщикам и самолетам-разведчикам, находящихся в Саудовской Аравии.

Тем не менее, масштабы нанесенного объектам США ущерба оценить трудно, подчеркнули в телерадиовещательной компании. Согласно последним данным, подтвержденным военным ведомством США, общая стоимость ведения операции против Ирана составит $29 млрд.

Уточняется, что в американском Пентагоне отказались комментировать информацию Би-би-си "по соображениям безопасности".