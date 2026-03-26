Армия США за три недели войны с Ираном понесла ущерб до $2,9 млрд - СМИ

Ущерб американской армии за три недели войны с Ираном оценивается в сумму до $2,9 млрд, сообщает газета The Wall Street Journal.

Такие данные озвучила Элейн Маккаскер, ранее занимавшая должность исполняющей обязанности заместителя министра обороны США по финансовым вопросам.

По ее словам, стоимость ремонта боевой техники и замены уничтоженного оборудования варьируется от $1,4 до $2,9 млрд.

Максимальная оценка учитывает повреждение дорогостоящего радара, который был размещен на американской военной базе в Катаре.

Издание подчеркивает, что основная часть урона инфраструктуре и технике была нанесена ударами иранских ракет и беспилотников.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, атаковав крупнейшие иранские города. В ответ КСИР нанесли массированные удары по Израилю и американским объектам в шести странах Ближнего Востока.

Вскоре после этого Тегеран объявил о блокаде Ормузского пролива для любых нефтяных грузов, связанных с Вашингтоном и его союзниками.