Трамп: США выиграли войну с Ираном

Американский лидер заявил, что война с Ираном в военном плане уже выиграна. Также он сообщил, что Иран подарил США 10 танкеров с нефтью, а США на 10 дней остановили удары по иранской энергетике.

США уже одержали победу в войне против Ирана, такое заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

"Ну, мы уже выиграли войну. В военном плане мы полностью выиграли войну"

– Дональд Трамп

Он добавил, что Иран решил сделать США "подарок" – изначально он "представлял собой восемь судов" с нефтью, затем число танкеров увеличилось.

"Потом они (иранские власти) прибавили еще два. <...> Они в действительности увеличили их число до 10, и мне это доказало, что мы имеем дело с правильными людьми"

– Дональд Трамп

Президент Соединенных Штатов напомнил, что он дал распоряжение о приостановке американских ударов по иранской энергетической инфраструктуре на 10 дней. По словам Трампа, Тегеран просил оставить удары лишь на семь дней.

"И я сказал, что дам им 10 дней, так как они предоставили мне суда"

– Дональд Трамп