Трамп: сделка с Ираном может быть достигнута на следующей неделе

В течение следующей недели Вашингтон и Тегеран могут заключит соглашение, рассказал Трамп. Процесс переговоров непростой, но идет хорошо. Пока остается несколько нерешенных вопросов.

Соглашение США с Ираном может быть достигнуто на следующей неделе, такой срок назвал американский лидер Дональд Трамп в интервью ABC News, оценивая когда может быть заключена сделка о продлении режима прекращения огня и об открытии Ормузского пролива.

По словам президента США, переговоры идут хорошо, однако это непростой процесс.

"Вы говорите о действительно большой стране, (...) об очень большой стране, заключающей сделку. (...) Так что для них это непросто"

– Дональд Трамп

Он отметил, что и для Соединенных Штатов этот процесс не является простым, однако в результате сделки американская сторона получит то, что ей нужно.

Трамп уточнил, что некоторые вопросы по соглашению остаются нерешенными, потому он еще не дал согласия на сделку.

