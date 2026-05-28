Вестник Кавказа

Цена нефти Azeri Light взлетела почти на 7%

Ноутбук с графиками
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанская нефть на торгах подорожала почти на 7%, ее цены превысила $104 и оказалась выше цен на Brent.

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light поднялась выше $104 за баррель.

Фьючерсы на нефть Brent на июль торговались по $100,3. Стоимость Azeri Light (CIF) увеличилась на $6,57 или 6,7% и достигла $104,58 за баррель.

Также сообщается, что цена барреля Azeri Light на базисе FOB в турецком порту Джейхан (BTC FOB) возросла на $6,59 (6,87%), до $102,48.

Отметим, что на 2026 год в государственном бюджете Азербайджана заложена средняя цена барреля нефти на уровне $65.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
905 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.