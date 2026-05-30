Виноград и косточковые из Армении запретят завтра

Абрикосы, вишня и другие косточковые культуры, а также виноград со вторника нельзя будет поставлять из Армении в Россию, такое решение принял Россельхознадзор.
"С 2 июня 2026 года вводятся временные ограничения на ввоз плодов косточковых культур (из кода ТН ВЭД ЕАЭС0809: вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и винограда свежего (из кода ТН ВЭД ЕАЭС 0806) происхождением и отправлением Республика Армения"
– Россельхознадзор
В ведомстве добавили, что запрет распространяется в том числе на транзит этих фруктов в страны ЕАЭС. Он будет действовать до создания алгоритма, который помог бы гарантировать безопасность продукции.
В сообщении подчеркивается, что Россельхознадзор неоднократно наблюдал случаи нарушений при поставках фруктов из Армении в Россию, и они учащаются. Данная информация неоднократно передавалась Армении.
В Россельхознадзоре пояснили, что такое положение дел угрожает фитосанитарному благополучию России и ЕАЭС в целом.