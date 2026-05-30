Казахстан готов содействовать урегулированию ядерного вопроса Ирана

В Астане заявили о стремлении технически содействовать в решении вопроса о иранской ядерной проблематике.

Казахстан может оказать содействие в решении вопросов, которые связаны с иранской ядерной программой, такое заявление сделал официальный представитель МИД РК Ерлан Жетыбаев.

Как подчеркнул официальный представитель внешнеполитического ведомства, Казахстан внимательно следит за многосторонними договоренностями Ирана и США, относящиеся к ядерному вопросу.

"Наша страна привержена ответственному многостороннему сотрудничеству и поддерживает все усилия, направленные на укрепление стабильности, безопасности и диалога"

– Ерлан Жетыбаев

Он отметил, что Казахстан, наряду с другими странам, готов "в духе доброй воли оказывать техническое содействие в решении данного вопроса".

Однако, по словам Жетыбаева, вопрос о ядерной программе должен решаться между всеми вовлеченными сторонами.

