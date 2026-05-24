Детский лагерь пострадал из-за оползня в Чечне

В Чечне отменили заезд в детский лагерь, пострадавший в результате схода оползня. Повреждения получили жилой корпус и отдельные участки территории.

В Ножай-Юртовском районе Чечни из-за оползня получила повреждения инфраструктура детского лагеря. Об этом рассказали 2 июня в районной администрации.

Местные власти отметили, что первый летний заезд в лагерь пришлось отменить.

"Оползневые процессы на территории детского лагеря "Горный Беной" продолжаются. На данный момент повреждены жилой корпус, ограждение и отдельные участки территории. В связи с этим первый летний заезд, запланированный на 4 июня, отменен"

– управделами главы администрации Ножай-Юртовского района Шамиль Шантаев

В настоящее время специалисты занимаются подсчетом причиненного ущерба.

В свою очередь, в руководстве детского лагеря поведали, что в нынешнем сезоне они собирались принять 2,5 тысячи детей.

