Детский лагерь пострадал из-за оползня в Чечне

В Чечне отменили заезд в детский лагерь, пострадавший в результате схода оползня. Повреждения получили жилой корпус и отдельные участки территории.
В Ножай-Юртовском районе Чечни из-за оползня получила повреждения инфраструктура детского лагеря. Об этом рассказали 2 июня в районной администрации.
Местные власти отметили, что первый летний заезд в лагерь пришлось отменить.
"Оползневые процессы на территории детского лагеря "Горный Беной" продолжаются. На данный момент повреждены жилой корпус, ограждение и отдельные участки территории. В связи с этим первый летний заезд, запланированный на 4 июня, отменен"
– управделами главы администрации Ножай-Юртовского района Шамиль Шантаев
В настоящее время специалисты занимаются подсчетом причиненного ущерба.
В свою очередь, в руководстве детского лагеря поведали, что в нынешнем сезоне они собирались принять 2,5 тысячи детей.